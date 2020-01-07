В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
Проект резолюции направленный на «пресечение предположительной попытки российской стороной переиначить историю» будет рассмотрен на следующем заседании парламента.
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В Польше собираются запретить России «истолковывать историю по-своему» на законодательном уровне. Законопроект планируется представить на следующем заседании парламента.
По словам вице-спикера польского сейма Малгожаты Кидава-Блоньска, чтобы борьба против лжи о Польше и истории была эффективной, ее необходимо вести постоянно и упорно.
«Мы должны выработать единую позицию в защиту доброго имени нашей страны!», - написала вице-спикер в своем Twitter.
В свою очередь глава фракции «Право и справедливость» Рышард Терлецкий заявил, что в среду, 8 января, планируется завершить работу над резолюцией.
«Сейчас комитет сейма по внешней политике заканчивает подготовку соответствующего проекта закона», - написал он в Twitter.