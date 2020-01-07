IKEA выплатит $45 млн из-за смерти ребенка после падения комода

Шведская корпорация IKEA выплатит 45 миллионов долларов американской семье, чей ребенок погиб из-за опрокидывания комода.

Трагический инцидент произошел в 2017 году. Комод Malm опрокинулся на двухлетнего Йозефа Дудека из Калифорнии, в результате мальчик умер от удушья. Мать погибшего Йозефа Джолин в своей претензии заявила, что производитель не учел нестабильность при проектировании предмета мебели и не предусмотрел предупреждение для покупателей комода о том, что его необходимо прикреплять к стене после установки.

В компании IKEA подтвердили решение о выплате компенсации и отметили, что «ради этой семьи и всех вовлеченных сторон, рады, что это судебное разбирательство разрешилось», передает USA Today.

В 2016 году IKEA выплатила 50 миллионов долларов трем американским семьям, дети в которых также погибли в результате опрокидывания на них комодов серии Malm.