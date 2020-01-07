В канун Рождества в Россию пришло аномальное тепло

В Гидрометцентре сообщили, что на территории всей России зафиксирована температурная аномалия, которая особенно ощущаться будет в Рождественские праздники.

Уточняется, что на европейской территории столбики термометров оказались на 6-8 градусов выше нормы, на азиатской от 8 до 20, а в Сибири на 20 градусов.

«В Якутии на 20 градусов выше многолетних значений, то есть минимальные температуры будут до - 20 - 25 градусов, а максимальные - около минус 15», - заявил РИА Новости и.о главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптиков, погодная аномалия связана с тем, что за этот зимний период «атлантический воздух беспрепятственно проникает через Уральские горы и определяет погоду на азиатской территории».

«На азиатской части континентальный климат, а тут будет умеренно влажная погода, когда так влияют воздушные массы из Атлантики», - пояснил Вильфанд.

В Москве 7 января температура воздуха составит от 0 до +2 градусов.