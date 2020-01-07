В МИД РФ попросили запомнить слово «ошибка» в заявлении США по Ираку

Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли назвал «ошибкой» публикацию письма о выводе американских войск из Ирака после соответствующего решения парламента страны. Именно это слово предложила зафиксировать как ключевое в объяснениях Пентагона официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Предлагаю зафиксировать слово "ошибка", а то завтра опять начнут на "русских хакеров" или RT кивать», - написала она в Facebook.

Во вторник в распоряжение журналистов попало письмо, в котором говорилось о намерении Соединенных Штатов вывести свои войска из Ирака. Глава Пентагона Марк Эспер, как и Марк Милли, после появления текста документа в СМИ, опроверг содержавшуюся в нем информацию.