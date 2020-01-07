Галактика с 4 сверхновыми звездами: первое фото телескопа Hubble в этом году

Телескоп Hubble на этой неделе передал первое фото, сделанное в 2020 году, на котором крупным планом изображена галактика под названием NGC 2770. Снимок заинтриговывает, так как внутри галактики на нем видны четыре наблюдаемые сверхновые звезды.

Сверхновые звезды образуются несколькими различными способами, однако всегда включают умирающую звезду. Когда последние теряют контроль, они яростно взрываются, сияя на какое-то время так же ярко, как и вся галактика, а затем медленно исчезают.

Особенно интересна одна из суперновых звезд - SN 2015bh. Изначально, ее идентичность была под вопросом. Астрономы впервые обнаружили данную звезду в 2015 году, однако полагали, что это - «самозванец», который образовался в результате непредсказуемого взрыва массивной звезды в финальной фазе ее жизни.

Однако в конце концов астрономы установили истину и дали объекту правильную классификацию под названием Сверхновая II типа (Type II supernova), которая образовалась в результате смерти звезды, которая от 8 до 50 раз больше массы Солнца.