Ставки по ипотеке в РФ достигли исторического минимума

Оформить ипотеку в России стало доступнее благодаря снижению Центробанком в 2019 году ключевой ставки на 1,5 процентных пункта, до 6,25% годовых. Как пишет «Российская газета», сейчас банки выдают жилищные кредиты под девять процентов годовых.

Девять процентов - это исторический минимум, поэтому, по прогнозам экспертов, количество взятых ипотек в РФ должно возрасти.

«Ставки по кредитам и депозитам продолжат снижаться, но уже гораздо более медленными темпами по сравнению с 2019 годом», - объявила вице-президент - старший кредитный эксперт рейтингового агентства Moody's Ольга Ульянова.

С 1 января 2020 года вступили в силу два закона о защите покупателей вторичного жилья. Теперь жертвам мошеннических смен по продаже недвижимости полагается компенсация, равная по сумме стоимости жилья.