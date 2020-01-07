Гутерриш сделал заявление после убийства генерала Сулеймани

В текущем веке геополитическая напряженность достигла максимального уровня. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Новый год начинается с волнений», - сообщил генсек журналистам после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Делая заявление, Гутерриш не упоминал в своем заявлении ни об Иране, ни о США, но подчеркнул, что «мировая нестабильность возрастает, и даже ядерное разоружение уже может восприниматься как само собой разумеющееся». Генсек добавил, что следит за последней эскалацией напряженности и поддерживает постоянные контакты с мировыми лидерами.

Иранский генерал Касем Сулеймани был убит в Багдаде в ночь на 3 января при налете авиации США. Он отвечал за организацию операций иранских вооруженных сил за рубежом.