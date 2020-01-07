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В НАТО открестились от участия в атаке на Сулеймани

Наталья Вальханская
04:27 07.01.2020
При этом, по словам Столтенберга, США предоставили альянсу обоснование авиаудара.
В НАТО открестились от участия в атаке на Сулеймани
© Фото: Babak Jeddi, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Соединенные Штаты приняли решение об атаке на иранского генерала Касема Сулеймани без участия Североатлантического альянса и международной коалиции.

«Это было решение, принятое США без участия коалиции против ИГИЛ* и НАТО», - цитирует его «Интерфакс».

При этом, по словам Столтенберга, Вашингтон предоставил альянсу обоснование своего решения.

Генсек также призвал Иран воздержаться от провокаций на фоне убийства Сулеймани. По его словам, конфликт на Ближнем Востоке «не был бы ни в чьих интересах».

После авиаударов США и убийства главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса Стражей Исламской генерала Касема Сулеймани в Багдаде НАТО приостановило работу своей миссии в Ираке по подготовке кадров для местной армии.

ИГИЛ* - запрещенная в РФ террористическая организация.

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