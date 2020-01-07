Назван ягодный сок, который может снизить давление

Брусничный сок помогает в борьбе с повышенным давлением и способствует улучшению работы сосудов. К такому выводу пришла доктор из Хельсинки Энн Кивимяки, которая проводила эксперименты на лабораторных крысах.

Как пишет издание MedicalXExpress, специалист установила, что разбавленный брусничный сок понижает давление, а концентрированный положительно сказывается на работе сосудов.

Кроме того, выяснилось, что сок брусники богат полифенолами, а они сокращают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Как отметила Кивимяки, данный ягодный сок не заменит лекарство, однако он является хорошей добавкой к пище.