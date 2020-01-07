По-свински: три поросенка пробрались в «Пятерочку» и напились коньяка

Три свиньи неизвестно откуда появились в продуктовом магазине «Пятерочка» Европейского микрорайона города Тюмень. Животные явно олицетворяли собою символы ушедшего года, который никак не желает сдавать свои права.

Сначала поросята понадкусывали овощи и фрукты на полках, а после опрокинули на пол со стеллажа две бутылки коньяка. Когда спиртное разлилось по полу, свиньи принялись с удовольствием лакать его.

Все это сопровождалось смехом и удивленными комментариями посетителей, которые недоумевали, каким образом магазин превратился в «свинарник».