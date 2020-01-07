Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения

Американский продюсер Харви Вайнштейн обвиняется в новых сексуальных преступлениях насильственного характера. Судебный процесс над опальным кинопродюсером начался в Нью-Йорке, сообщает NBC.

Прокуратура Лос-Анджелеса заявила еще о двух случаях домогательств со стороны медиамагната. По словам прокурора Джеки Лейси, полученные улики должны доказать, что обвиняемый для доступа к своим жертвам использовал все свои полномочия и влияния.

Как сообщает NBC, Вайнштейн обвиняется в изнасиловании и попытке изнасилования двух девушек в 2013 году.

Скандал вокруг голливудского продюсера разгорелся в 2017 году, когда его обвинили в сексуальных домогательствах более 80 женщин.