Кровавое зарево бушующих пожаров сняли летчики в Австралии

Видео работы летчиков над лесными пожарами, которые охватили Австралию, показала пресс-служба Королевских военно-воздушных сил страны.

Первая часть видео снята из кабины транспортника C-27J Spartan, который должен был эвакуировать из опасной зоны жителей в штате Виктория и смог приземлиться только спустя несколько попыток из-за ограниченной видимости.

Другие кадры снял экипаж C-130J Hercules, на котором летели пожарные. Самолет так и не смог приземлиться в Новом Южном Уэльсе и был вынужден уйти на запасной аэродром.

Пожары в Австралии, не прекращающиеся с сентября, уничтожили почти треть всех животных, которые проживали на северо-восточном побережье континента. Пламя выжгло около пяти миллионов гектаров земли и продолжает распространяться.

Число жертв лесных пожаров на юге Австралии уже достигло 20 человек, сообщили в понедельник, 6 января, в полиции штата Новый Южный Уэльс.