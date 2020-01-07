Цены на золото и палладий обновили рекорды

Цена золота на спотовом рынке достигла максимума с 2013 года.

В ходе торгов 6 января она выросла до 1588,13 долларов за унцию. А стоимость палладия и вовсе обновила исторический рекорд, составив 2030,28 долларов за унцию.

Рост цен на благородные металлы произошел на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Ситуация серьезно осложнилась 3 января, когда Пентагон сообщил об операции, в ходе которой в районе аэропорта Багдада был убит командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани.