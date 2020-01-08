КСИР раскрыл обстоятельства убийства генерала Сулеймани

Удар Соединенных Штатов, в результате которого погиб Командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и иракский полевой командир Абу Махди аль-Махандис, был осуществлен с вертолета ВВС США, а не с беспилотника, как было объявлено ранее. Об этом заявил представитель иранского КСИР генерал Муртада Карбани.

Он также подчеркнул, что Тегерану известно, с какой базы взлетел этот вертолет и напомнил, что Иран обладает высокоточным оружием и может атаковать любой объект в любое время.

«Арабский мир в преддверии сильного удара по американцам», - сказал Карбани РИА Новости.

В ночь на 3 января США нанесли авиаудар по району международного аэропорта Багдада, где проходила встреча Касема Сулеймани и Абу Махди аль-Махандиса. Позже Белый дом выступил с заявлением, в котором озвучил причину убийства генерала Сулеймани и мотивы проведения операции, в ходе которой он погиб.

В настоящий момент известно, что США привели свои военные силы, расположенные на территории Ближнего Востока еще в большую боевую готовность из-за возможных ожидаемых ударов иранских беспилотников.