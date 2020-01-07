Украина задумалась об альтернативе «минским соглашениям»

Киев не отказывается от формата «минских соглашений», которые должны урегулировать ситуацию в Донбассе, однако может рассмотреть и альтернативные варианты. В интервью немецкому изданию Bild глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что это произойдет в том случае, если в 2020 году не будут проведены выборы на территориях ЛНР и ДНР, а процесс разведения войск затянется слишком надолго.

«Это может быть миротворческая миссия. Впрочем, это не означает, что мы выходим из общего минского процесса», - заявил Пристайко.

Министр добавил, что Украина согласилась закрепить «формулу Штайнмайера» в законодательстве, однако отметил, что «это не значит, что выборы в Донбассе будут проведены, но отнюдь не на любых условиях». В лучшем случае, по словам Пристайко, выборы в Донбассе должны состояться параллельно с местными выборами на Украине осенью 2021 года.

Выступая на большой пресс-конференции 19 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил, что его насторожило заявление главы Украины Владимира Зеленского о возможности пересмотра минских соглашений, поскольку это может привести в тупик ситуацию с урегулированием конфликта в Донбассе.