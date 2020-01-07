Вучич и премьер Болгарии посетят церемонию запуска «Турецкого потока»

Лидеры Сербии Александр Вучич и Болгарии Бойко Борисов примут участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток» в Стамбуле вместе с президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом, сообщила администрация турецкого лидера.

Владимир Путин вечером 7 января прибыл в Стамбул. Помимо церемонии открытия «Турецкого потока» российский лидер обсудит со своим турецким коллегой ситуацию в Сирии и Ливии.

«Турецкий поток» - международный газопровод, который пролегает по дну Черного моря. Его протяженность около 1100 километров и состоит он из двух ниток. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.