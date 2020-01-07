The Hill: Власти Австралии убьют тысячи верблюдов из-за пожаров

Австралийские власти уничтожат около десяти тысяч верблюдов на северо-западе континента, сообщает The Hill. Из-за лесных пожаров, которые охватили большую часть территории страны, животные приходят в местные поселения в поисках воды. Они пьют воду, которая необходима для тушения огня.

«Приходят верблюды сносят заборы, пытаются попасть в дома, ломают кондиционеры», - объясняет член правления региона Марита Бейкер.

Также верблюды являются источником выброса парниковых газов. Один верблюд выделяет тонну углекислого газа в год. В качестве еще одного аргумента для убийства животных называется растущая численность, их популяция удваивается каждые девять лет.

Государственный департамент окружающей среды и водных ресурсов выделит для уничтожения животных вертолеты. Тела верблюдов планируют сжечь или похоронить.

Лесные пожары полыхают в австралийских штатах Новый Южный Уэльс и Виктория с ноября прошлого года.

Огонь уже уничтожил более 6,5 миллиона гектаров леса, жертвами удара стихии стали по меньшей мере 24 человека, по меньшей мере 350 коал, около 480 миллионов представителей местной фауны пострадали.

К тушению пожаров в Австралии привлекли почти три тысячи военных.