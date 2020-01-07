Удержать мир: почему визиты Путина в Сирию и Турцию важны для стабильности на Ближнем Востоке

Владимир Путин посетил Сирию в Рождество, однако праздничные дни стали не единственным поводом для визита российского президента на Ближний Восток, считает политолог Игорь Шатров.

«Поводом для поездки явно стали рождественские дни. Хорошим поводом. Это Рождество, это Ближний Восток, это христианские и мусульманские святыни. Мы видели, что Путин посетил их. Но, конечно, причиной, стали события, которые произошли буквально на днях на Ближнем Востоке - это убийство видного иранского генерала», - заявил в беседе со «Звездой» замдиректора Национального института развития современной идеологии.

В ночь на 3 января США нанесли авиаудар по району международного аэропорта Багдада, где проходила встреча Командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани и иракского полевого командира Абу Махди аль-Махандиса, в результате которой они погибли. Это послужило эскалацией напряженности в регионе.

Тегеран пообещал Белому дому дать жесткий ответ и отомстить за убийство главы «аль-Кудс», а 7 января Иран признал Пентагон террористической организацией.

Власти Ирака приняли решение о выводе вооруженного контингента США. В свою очередь Дональд Трамп пригрозил ввести серьезные санкции против Багдада, если его действия покажутся американской стороне «неприемлемыми».

По мнению Игоря Шатрова, единственной реально действующей системой, которая удерживает мир на Ближнем Востоке, является Астанинский формат, в котором участвуют Россия, Турция и Иран.

«Такая сложная, дипломатическая, немыслимая работа проведена Россией и Путиным лично, министром обороны в данном случае, потому что военная составляющая здесь существенна, по созданию вот этой конструкции, которая удерживает еще мир на Ближнем Востоке», - отметил эксперт.

Он объяснил, что Дональд Трамп уже неоднократно осуществлял попытки, чтобы разрушить альянс России, Турции и Ирана в Сирии. По мнению Шатрова, Вашингтону не дает покоя тот факт, что, благодаря ощущению единства с Москвой и Тегераном в сирийском вопросе, Анкара усиливает свое влияние на Ближнем Востоке. И убийство иранского генерала - очередная попытка расшатать ситуацию и, в частности, разрушить Астанинский формат.

«Это очень серьезная заноза, потому что участие Турции в совместных с Ираном и РФ операциях, предает Анкаре большую уверенность в диалоге с Соединенными Штатами. Мы видим, что Турция постоянно показывает свою независимость и самостоятельность. И не дает, таким же образом, Соединенным Штатам оказывать более серьезное давление на Иран, потому что всегда имеется ввиду, что где-то там рядом присутствует и Турция», - добавил замдиректора Национального института развития современной идеологии.

Встреча Владимира Путина с Тайипом Реджепом Эрдоганом в Стамбуле, которая назначена на 8 января и приурочена к торжественному запуску «Турецкого потока», также является одним из элементов дипломатического урегулирования. Известно, что помимо пуска газопровода, президенты России и Турции будут обсуждать ситуацию в сирийском Идлибе.

«И мне кажется, Путин перед встречей с Эрдоганом, которая произойдет завтра, он провел консультации с Асадом по этому вопросу. И это явный пример "челночной дипломатии" - Россия в лице Путина является важным участником переговорных процессов вокруг Сирии, и именно Россия создала такую коалицию - Астанинский процесс, которая фактически была и остается гарантом мирного урегулирования в стане», - заявил политолог Игорь Шатров.

Тем временем, президент России Владимир Путин уже прибыл в Стамбул, где обсудит с турецким президентом Тайипом Эрдоганом дальнейшее развитие российско-турецкого сотрудничества.