Небензя объяснил блокировку заявления СБ ООH по атаке на посольство США

Заявление Совбеза ООН по атаке на посольство США, заблокированное Россией и Китаем, не учитывало обстоятельств последующего убийства иранского генерала Касема Сулеймани, заявил постоянный представитель РФ в организации Василий Небензя.

Он подчеркнул, что Москва всегда осуждает атаки на любые посольства, однако в заявлении необходимо было учитывать все аспекты.

«Заявление Совбеза было уже практически готово, оно было согласовано с нами, когда последовала атака 3 января. Не учитывать это было невозможно», - объяснил Небензя.

Операция Вашингтона после обстрела американского посольства в Багдаде была проведена 3 января. Пентагон нанес удар по аэропорту столицы Ирака, в ходе которой был убит командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.

Глава МИД России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И обсудили гибель Сулеймани и отметили неприемлемость силового воздействия в отношениях государств.