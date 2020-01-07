«Не мог поступить по-другому»: парень погиб из-за ранения в сердце, защищая девушку от насильника

Сергей Анучин погиб из-за ножевого ранения в сердце, когда заступился за девушку. Трагедия произошла в городе Павлово Нижегородской области.

Вместе с другом Данилой Небогатовым вечером 3 января заметили, что неизвестный напал на женщину, услышали крики и бросились ей на помощь.

Данила пересматривает фотографии с другом и твердит, что ему повезло.

«Он чуть впереди оказался. Если бы я оказался впереди, то на месте Сережи был бы я», - говорит Данила.

Подбежавшие к насильнику ребята, спугнули его. Молодые люди кинулись ему вслед, и, когда преступник понял, что ему не убежать, принялся размахивать ножом. 17-летнего Данилу он ранил в живот, а Сергею нанес смертельный удар в сердце.

Его родители уверены, что «по-другому сын не мог поступить».

«С одной стороны, молодец, храбро поступил. С другой стороны, теперь одна», - еле сдерживая слезы говорит Анна Анучина, мать погибшего Сергея.

Про Сергея все вспоминают как о тихом и спокойном мальчике. Он занимался в секции самбо, но не показывал в спорте больших успехов. А в реальной жизни не смог пройти мимо.

«Плакали все - и пацаны, и девчонки, и взрослые. Поступок, который он совершил - человеческий, мужской поступок», - считает его тренер Александр Левичев.

Подозреваемый - 58-летний местный житель, ранее уже судимый за тяжкие преступления, задержан. В последний раз он был приговорен к 25 годам лишения свободы за особо тяжкое преступления, однако вышел досрочно.

В городе Павлове объявлен траур. Власти обещали оказать семье Анучиных и другу Сергея, Даниилу, который сейчас находится в больнице, финансовую поддержку.