Путин подарил Большой мечети Дамаска коран XVII века

Президент России Владимир Путин, который накануне прилетел в Дамаск, посетил одну из крупнейших и старейших мечетей столицы Сирии.

«На память о посещении мечети Путин преподнес в подарок коран XVII века», - рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимиру Путину и Башару Асаду провели экскурсию по мечети и показали одну из главных святынь - голову Иоанна Крестителя, которую одинаково почитают и христиане и мусульмане.

Российский и сирийский коллеги также посетили православную церковь Святой Девы Марии в Дамаске. В качестве подарка на Рождество Путин подарил патриарху Антиохийским и всего Востока Иоанну Х икону Богородицы.

Иоанн Х отметил, что в Сирии существуют различные конфессии, и христиане и мусульмане, которые мирно сосуществуют и пользуются абсолютно одинаковыми правами.

В рамках визита лидеры двух стран провели переговоры, заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны, и прогулялись по улицам Дамаска, отметив, что «налаживание мирной жизни видно невооруженным взглядом».