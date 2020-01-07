Норвежский аэропорт прекратил работу из-за сильного пожара: видео
Пожар пока не удалось потушить, сейчас людей эвакуируют из здания аэропорта.
© Видео: dagbladet.no © Фото: stormy_chan93, Тwitter
Воздушное сообщение приостановлено в городе Ставангер на юго-западе Норвегии из-за пожара на крытой парковке, расположенной рядом с городским аэропортом Sola, передает Dagbladet.
Как сообщает издание, возгорание началось в электромобиле, сейчас огонь распространился на десять машин. Но потушить пламя пожарным пока не удается. Людей эвакуируют из здания аэропорта и из отеля «Скандик», который расположен в этом районе.
Причины возгорания не называются. Информации о пострадавших полиции не поступало. Также неизвестно, сколько именно рейсов было отменено из-за пожара.