Норвежский аэропорт прекратил работу из-за сильного пожара: видео

Воздушное сообщение приостановлено в городе Ставангер на юго-западе Норвегии из-за пожара на крытой парковке, расположенной рядом с городским аэропортом Sola, передает Dagbladet.

Как сообщает издание, возгорание началось в электромобиле, сейчас огонь распространился на десять машин. Но потушить пламя пожарным пока не удается. Людей эвакуируют из здания аэропорта и из отеля «Скандик», который расположен в этом районе.

Причины возгорания не называются. Информации о пострадавших полиции не поступало. Также неизвестно, сколько именно рейсов было отменено из-за пожара.