Путин посетил православный собор в Дамаске и подарил ему икону Богородицы

Президент России Владимир Путин подарил икону Богородицы старинному собору Пресвятой Богородицы в Дамаске.

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Российского лидера, министра обороны Сергея Шойгу и сопровождающую их делегацию поприветствовал Блаженнейший патриарх Антиохии и всего Востока Иоанн X, которому Путин и вручил икону по случаю праздника Рождества Христова, сообщает SANA.

© sana.sy

Патриарший собор Антиохийской Православной Церкви, древнейший действующий храм в Сирии, один из важнейших археологических объектов страны. С 1959 года на территории собора расположена резиденция патриарха Антиохийского.

Перед этим президент посетил командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирии, провел переговоры с президентом страны Башаром Асадом и оставил запись в Книге почетных гостей в мечети Омейядов.