Военные силы США на Ближнем Востоке приведены в боеготовность

США привели свои военные силы, расположенные на территории Ближнего Востока еще в большую боевую готовность из-за возможных ожидаемых ударов иранских беспилотников. В частности, это касается батарей ЗРК Patriot и военных частей.

«Были указания на то, что мы должны еще более внимательно следить за возникающими угрозами и возможностью удара по американским объектам в Ираке, Кувейте, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании», - передает слова собственного источника телеканал CNN.

По заявлению официальных представителей США, войска уже в течение 10 дней находятся в состоянии повышенной боеготовности на территории Ближнего Востока, но в ночь на 7 января боеготовность стала еще выше.

В ночь на 3 января США нанесли авиаудар по району международного аэропорта Багдада, где проходила встреча иранского генерал-майора Касема Сулеймани и иракского полевого командира Абу Махди аль-Махандиса, в результате которой они погибли.

По версии Белого дома, генерал Сулеймани готовил убийства многих американских дипломатов и военных, и спецоперация была проведена Вашингтоном с целью защиты своих граждан.