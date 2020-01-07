Погибших при пожарах в Австралии животных хоронят в братских могилах: видео

В Австралии фермеры хоронят погибший от крупных пожаров скот в братских могилах.

Власти объявили, что военные будут копать ямы для более чем 100 000 овец и крупного рогатого скота, который погиб в лесных пожарах для предотвращения потенциальной угрозы распространения заболеваний.

Количество жертв падежа скота увеличится после того, как в прошедшую неделю на юге Нового Южного Уэльса вспыхнули пожары, а по дороге в Батлоу были замечены десятки мертвых животных, сообщает издание Daily Mail.

Пожары охватили австралийские леса осенью 2019 года. Дым через океан дошел до Аргентины и Чили.

По словам экологов, по всей стране из-за лесных пожаров погибли около полумиллиарда животных.