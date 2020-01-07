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Белый дом назвал причину убийства генерала Сулеймани

Ирина Егорова
19:00 07.01.2020
Генерал Сулеймани был убит в ходе проведенной США операции в районе международного аэропорта Багдада 3 января.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: AlbericoFotogramma, Ropi, Globallookpress

Белый дом выступил с заявлением, в котором озвучил причину убийства генерала Сулеймани и мотивы проведения операции, в ходе которой он погиб.
По словам помощник президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена, иранский генерал готовил убийство американских дипломатов и солдат в ближайшее время.

«Информация, которая была у нас и которую мы считаем очень весомой, указывала на то, что Сулеймани и те, с кем он был в сговоре, готовились убить большое число американских дипломатов и солдат в ближайшие дни», - сказал О'Брайен в эфире телеканала «Fox news».

По его словам, операция, которую провели США по ликвидации Сулеймани, была средством «защиты», что для американского президента является главной задачей.

«Именно по этой причине президент санкционировал эту операцию, которая была успешно проведена военными Соединенных Штатов», - заключил он.

Операция США была проведена 3 января в районе аэропорта Багдада, в результате которой погиб командующий силами специального назначения «аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Его похороны должны были состояться 7 января, но были перенесены из-за многочисленных жертв в ходе прощальной церемонии. 

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