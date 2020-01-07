Для украинцев ужесточат въезд в Шенгенскую зону

С 2021 года украинцам придется проходить дополнительную проверку для того, чтобы въехать в Шенгенскую зону.

Как сообщил «Обозреватель», подобные изменения вызваны запуском системы авторизации въезда в Шенгенскую зону, которая будет действовать для государств, жители которых освобождены от визовых требований.

Авторизация в единой европейской системе контроля въезжающих будет обязательной для всех, кто собирается посетить страны Шенгенской зоны. Ее стоимость составить семь евро для граждан в возрасте 18-70 лет, для остальных процедура будет бесплатной.

Также для авторизации надо будет заполнить онлайн-анкету не позднее, чем за 96 часов до вылета, отмечает издание.

Нововведение также коснется британцев и канадцев, отмечается в статье.

В настоящее время для украинцев, которые посещают ЕС, в течение 90 дней действует безвизовый режим при предъявлении биометрического паспорта. Бывший украинский президент Петр Порошенко многократно называл данное достижение одним из ключевых результатов своего пребывания у власти. Права на учебу или работу действующий безвизовый режим не дает.