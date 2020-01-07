Патриарх Кирилл поздравил с Рождеством пациентов детской больницы святого Владимира
Предстоятель пообщался с родителями детей и пожелал скорейшего выздоровления больным.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Патриарх Кирилл сегодня поздравил с Рождеством маленьких пациентов детской больницы святого Владимира. Глава Русской православной Церкви зашел в каждую палату, где находятся новорожденные.
Патриарх пообщался с родителями детей и пожелал скорейшего выздоровления больным. Он также посетил и пациентов постарше - тех, кому на днях провели сложные операции.
Предстоятель поблагодарил врачей за их труд и передал больнице оборудование, необходимое для послеоперационного восстановления, и игрушки для детских комнат.
Каждый ребенок в больнице получил рождественский подарок - набор со сладостями.