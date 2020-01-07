Владимир Путин в Дамаске сделал запись в Книге почетных гостей

Президент России Владимир Путин во время визита в Дамаск оставил запись в Книге почетных гостей в мечети Омейядов. Об этом сообщили в Кремле.

7 января Путин прибыл в Дамаск, где провел переговоры с Башаром Асадом. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, главы государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах арабской республики.

Президент также проехал по улицам Дамаска и отметил, что налаживание мирной жизни видно невооруженным взглядом.

Асад, в свою очередь, подчеркнул важность помощи России в борьбе с терроризмом и в восстановлении сирийской государственности и территориальной целостности страны, и поздравил своего коллегу и российский народ с Рождеством.