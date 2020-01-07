Космическое поздравление: экипаж МКС поздравил православных с Рождеством

Космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка на фоне украшенной елки поздравили православных христиан с Рождеством Христовым с борта МКС.

«Сейчас хочется сказать огромное спасибо, что вы нашли время нас поздравить, и в вашем лице позвольте поздравить всех, кто сейчас находится на Земле, кто празднует светлый праздник Рождества. Хочется пожелать счастья, любви, удачи, и всего самого-самого хорошего», - сказал Скворцов.

Патриарх Кирилл также поздравил космонавтов благодаря организованному между храмом Христа Спасителя и МКС телемосту.

Предстоятель отметил важность их миссии и спросил о космических делах. В частности, поинтересовался визитом на орбиту робота Федора. Также он рассказал, что мечтает побывать в космосе, и, что испытывает особые чувства, когда видит или общается с космонавтами.