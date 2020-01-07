Облака или НЛО: над вулканом образовалось редкое явление

Над центральной частью острова Ява (относится к архипелагу Индонезии) очевидцы запечатлели редкое атмосферное явление - линзовидные облака. Они сформировались над кратером действующего вулкана Сумбинг.

В старинных народных сказаниях такие редкие облака считаются признаком того, что гора, над которой они появились, священна.

По форме линзовидное облако напоминает НЛО, его также называют лентикулярным. Облака формируются на гребневых участках воздушной волны либо между двумя воздушными слоями. Лентикулярное облако с места не сдвигается, даже если дуют очень сильные ветра, сообщает сайт Gismeteo.