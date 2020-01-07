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Число жертв давки в ходе прощания с Сулеймани в Иране превысило 50

Ирина Егорова
17:28 07.01.2020
Похороны были отложены на неопределенное время из-за большого количества желающих попрощаться.
Число жертв давки в ходе прощания с Сулеймани в Иране превысило 50
© Фото: Mazyar Asadi, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Более 50 человек погибли в давке во время церемонии прощания с убитым генералом Касемом Сулеймани в иранском Кермане, сообщает агентство ISNA со ссылкой на медиков. Более 200 пострадали. Ранее сообщалось о 32 погибших и 190 раненных.

Большинство жертв давки – это мужчины преклонного возраста и несовершеннолетние.

Церемония прощания с генералом Касемом Сулеймани проходит в иранской провинции Керман, где родился Сулеймани. На мероприятие пришли несколько миллионов иранцев, из-за чего власти приняли решение отложить похороны, чтобы не допустить еще большего количества жертв.

Сулеймани был убит во время ракетного авиаудара США в районе международного аэропорта Багдада 3 января. Погиб также заместитель главы иракского шиитского ополчения Аль-Хашд аш-Шааби Абу Махди аль-Мухандис. Ответственность за ее проведение взял на себя Пентагон, который Иран признал террористической группировкой

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть генерала КСИР Сулеймани. Мировое сообщество обеспокоено обострением отношением между США и Ираном и призвало к сдержанности.

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