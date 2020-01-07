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Путин прибыл в Дамаск и встретился с Асадом

Вадим Иванов
16:56 07.01.2020
Глава государства посетил командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирии. Также состоялись переговоры делегаций двух стран.
Путин прибыл в Дамаск и встретился с Асадом
© Фото: Ammar Safarjalani, XinHua, Globallookpress

Владимир Путин прибыл в Сирию, где встретился с президентом Арабской Республики. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он уточнил, что по прибытии Путин из аэропорта Дамаска направился в командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирии.

«В командном пункте Путина встретил президент Сирии Башар Асад. Главы двух государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны», - добавил Песков.

По словам представителя Кремля, после встречи Путина с Асадом состоялись переговоры делегаций двух стран.

«В ходе общения с Асадом Путин отметил, что сейчас можно с уверенностью констатировать, что пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны», - цитирует его РИА Новости.

Путин в ходе поездки отметил, что налаживание мирной жизни в Сирии сегодня видно уже невооруженным глазом, а Асад в свою очередь поблагодарил коллегу за визит и подчеркнул важность помощи России в борьбе с терроризмом в республике.

«Асад также тепло поздравил Путина и весь российский народ с праздником Рождества Христова», - заключил Песков.

Кроме того, как указал пресс-секретарь Владимира Путина, в программе пребывания российского президента в Сирии значится посещение еще ряда объектов.

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