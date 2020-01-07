Путин прибыл в Дамаск и встретился с Асадом

Владимир Путин прибыл в Сирию, где встретился с президентом Арабской Республики. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он уточнил, что по прибытии Путин из аэропорта Дамаска направился в командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирии.

«В командном пункте Путина встретил президент Сирии Башар Асад. Главы двух государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны», - добавил Песков.

По словам представителя Кремля, после встречи Путина с Асадом состоялись переговоры делегаций двух стран.

«В ходе общения с Асадом Путин отметил, что сейчас можно с уверенностью констатировать, что пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны», - цитирует его РИА Новости.

Путин в ходе поездки отметил, что налаживание мирной жизни в Сирии сегодня видно уже невооруженным глазом, а Асад в свою очередь поблагодарил коллегу за визит и подчеркнул важность помощи России в борьбе с терроризмом в республике.

«Асад также тепло поздравил Путина и весь российский народ с праздником Рождества Христова», - заключил Песков.

Кроме того, как указал пресс-секретарь Владимира Путина, в программе пребывания российского президента в Сирии значится посещение еще ряда объектов.