В Курске в пятиэтажном доме произошел взрыв газа

В пятиэтажном доме в Курске произошел хлопок газовоздушной смеси.

«Сообщение о хлопке газа поступило в ЦУКС Курской области 7 января в 14.40 по местному времени. ЧП произошло на первом этаже многоквартирного дома по улице Рябиновая», - говорится в сообщении на сайте МЧС по Курской области.

По данным РИА Новости, в результате происшествия пострадал ребенок и взрослый человек.

Как сообщает издание «Курск.com» в результате хлопка повреждено оконное остекление однокомнатной квартиры на первом этаже, а также входная дверь и дверь в тамбур. В результате ЧП пострадал 34-летний мужчина, он с ожогами 1-й и 2-й степени пострадавший госпитализирован в ОКБ.