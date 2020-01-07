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Диетолог дала советы, как похудеть после праздников

Александра Арсентьева
16:22 07.01.2020
Хорошим способом вернуть тонкую талию может стать монодиета.
Диетолог дала советы, как похудеть после праздников
© Фото: CHROMORANGE, Bilderbox, Globallookpress

Диетолог Марина Ваулина рассказала, как правильно скорректировать питание после праздников.

По ее словам, первое, что нужно сделать - резко снизить поступление калорий.

«Если организм получает минимальное количество энергии, а тратит столько, сколько всегда, начинается стремительный сброс жировой массы», - рассказала Ваулина «Вечерней Москве».

Врач отметила, что необходимо исключить из рациона белый хлеб, любую сдобу, печенье и пироги.

Хорошим способом вернуть тонкую талию может стать монодиета. Рацион при ней в основном состоит из тертой моркови и пареного риса.

Грамотное вмешательство в метаболизм считается самым действенным способом похудеть в домашних условиях за 1-2 недели. «Минусовый» результат, вызванный белковым питанием, сохраняется дольше, потому что исключает потерю мышечной массы вместо жировых отложений.

Также ежедневно в рационе должна быть пища с большим содержанием клетчатки, ведь она утоляет голод на длительное время, уменьшает риски переедания и благотворно влияет на метаболизм.

Всем, кто хочет похудеть, нужно поддерживать водный баланс. В сутки необходимо выпивать до 2 литров негазированной воды. Также можно употреблять зеленый чай без сахара. Также за 30 минут до завтрака стоит выпить стакан воды.

Ваулина посоветовала всем, кто хочет похудеть устраивать разгрузочные дни. Специалист рекомендует есть несоленую гречку со свежими овощами.

Чтобы вернуть былые формы без физических нагрузок не обойтись, сбросить лишний вес помогут такие упражнения, как планка, скручивание или склепка. Они не требуют никаких специальных снарядов, поэтому выполнять их можно в домашних условиях.

По словам врача, питаться нужно часто, но дробно. Четыре раза в день - примерно каждые 2 часа. Завтрак должен состоять их каши, банана или яблока и чашки кофе. В качестве перекуса подойдет любой фрукт или орехи. Спустя 2 часа - обед: овощи, мясное блюдо и гречка. На полдник подойдет стакан нежирного молока или обезжиренный йогурт. На ужин можно съесть рыбное блюдо и салат.

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