Власти Ирана отложили похороны генерала Сулеймани после давки

В Иране в городе Кермане, где 7 января должны были состояться похороны командующего силами спецназначения «аль-Кудс» Касема Сулеймани, траурное мероприятие решили отложить. Такое решение было принято, чтобы продолжение церемонии не привело еще к большим жертвам. Дату и время объявят позднее, передает иранский телеканал Press TV.

В давке, по предварительной информации, погибли 32 человека и 190 пострадали. Всего на церемонию прощания пришли более семи миллиона иранцев.

Генерал-майор Касем Сулеймани был убит 3 января в результате спецоперации Соединенных Штатов в районе аэропорта Багдада.

В ответ на это парламент Ирака принял решение о выводе вооруженного контингента США с территории страны, однако Дональд Трамп отказался это делать и пригрозил санкциями.