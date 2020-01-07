В Калужской области массово погибла рыба

В Калужской области в реке Истья (приток Нары) массово погибла рыба. Жители деревни Старомихайловское опубликовали кадры с места ЧП в паблике паблике «Новости Боровского района».

Там же приводится комментарий местных властей, которые, как утверждается, уже изучают произошедшее.

«Как прокомментировал ситуацию зам. главы администрации Боровского района Алексей Степанов сообщил, что органы власти уже занялись выяснение причин случившегося», - говорится в публикации.

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Издание Kaluga24 обращает внимание на тот факт, что это уже второй случай массовой гибели рыбы в Боровском районе. В прошлый раз, в мае, рыба массово погибла на Протве в районе деревни Новомихайловское.