Медведь «забыл» впасть в спячку и побежал искать ее на Красную Поляну: видео

В Сети появилось видео бегущего по дороге на Красную Поляну в Сочи медведя. На кадрах видно, что косолапый бежит по встречной полосе, а съемка ведется из салона автомобиля. Один из пользователей отметил, что встреча со зверем произошла в районе Медвежьего угла 4 января.

Многие сильно удивились тому, что в зимний месяц хищник не спит. Видимо, забыл впасть в спячку и побежал к туристам на Красную поляну в поисках зимы и снега. Некоторые комментаторы в шутку отметили: «Неправильная зима, неправильные медведи».

Однако специалисты утверждают, что сроки залегания медведя в берлоги сдвинулись из-за продолжительного теплого периода на Кубани. Но большинство медведей ушли к зимним в берлогам в конце декабря, цитирует слова научного сотрудника Кавказского биосферного заповедника Анатолия Кудактина «Российская газета».