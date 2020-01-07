Раскрыта тайна «Спасителя мира» Леонардо да Винчи

Итальянский художник эпохи Ренессанса Леонардо да Винчи в своей работе «Спаситель мира» изобразил в руках Христа не стеклянный шар, а полую сферу. Об этом заявили ученые, которые создали модель сцены с помощью компьютерной графики.

Вопрос о том, почему шар, изображенный на полотне, не искажает пространство позади себя - одежда Христа не увеличивается и не переворачивается - несколько столетий волновал исследователей. Известно, что Леонардо да Винчи знал, как стекло преломляет свет, в его записных книжках были обнаружены зарисовки того, как свет отражается и преломляется от разных предметов, сообщает MIT Technology Review 2.

© Nils Jorgensen, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Ученые с помощью специальной программы выяснили, что предмет, который держит Спаситель, является полой стеклянной сферой, диаметр которой 6,8 сантиметра толщиной всего 1,3 миллиметра.

В 2017 году предположение о том, что шар на полотне является полым, высказал биограф Леонардо Уолтер Айзексон, но доказать это смогли только сейчас, сообщает газета «Известия».

По информации издания, это открытие поможет разрешить споры вокруг картины и ее большой стоимости.

Картину продали с аукциона Christie's за $450 миллионов в ноябре 2017 года, она стала самым дорогим произведением искусства в истории.