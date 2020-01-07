Десятки человек погибли в результате давки на похоронах Сулеймани
Церемония прощания с убитым в аэропорту Багдада генералом проходила в его родном городе Керман в Иране.
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Во время церемонии прощания с командующим силами спецназначения «аль-Кудс» Касемом Сулеймани в давке погибли 32 человека, еще 190 получили травмы различной степени тяжести, пишет агентство Fars.
Все пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения региона.
По предварительным данным, главной причиной трагедии стало большое количество людей, которые приехали проститься с Сулеймани со всей иранской провинции.
Генерал КСИР был убит 3 января в результате спецоперации Соединенных Штатов в районе аэропорта Багдада.
В ответ на это парламент Ирака принял резолюцию о выводе иностранных войск из страны, однако Дональд Трамп отказался это делать и пригрозил им серьезными санкциями.