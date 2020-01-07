В Коми объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

На севере Республики Коми объявлено штормовое предупреждение, которое будет действовать до вечера 7 января. Особенно сильный ветер ожидается в Воркуте и Инте.

Его порывы будут достигать 20 метров в секунду, а видимость на дорогах из-за метели достигнет 500 метров, сообщает информагентство БНК.

Местное управление МЧС в связи с непогодой рекомендовало населению воздержаться от туристических походов, выходов в лес и к воде, а также от поездок по городу и участия в массовых мероприятиях.