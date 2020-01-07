Массовое ДТП произошло на трассе в Пермском крае

Во вторник, 7 января, на трассе Пермь-Екатеринбург в Пермском крае произошло массовое ДТП, в результате которого было повреждено 21 транспортное средство.

«Около 12.05 на 17 км автодороги Пермь - Екатеринбург в короткий временной интервал произошло несколько дорожно-транспортных происшествий», - говорится на сайте ГУ МВД по региону.

Информация о пострадавших не поступала - местами образовался гололед, из-за тумана ухудшилась видимость.

В ведомстве уточнили, что одной из главных причин происшествия стало ухудшение погодных условий.

На данный момент на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.