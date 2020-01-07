Крупная пресноводная рыба полностью вымерла

По результатам исследования, китайские ученые сообщили, что экосистема мегареки Янцзы из-за активного воздействия различных антропогенных факторов серьезно сократила свое биоразнообразие и продолжает находиться в активной фазе экологической катастрофы.

На данный момент уже навсегда исчезли представители самого крупного вида пресноводных рыб - китайские веслоносы.

Средний размер одной особи составлял 3-4 метра в длину и массой до 250 килограммов. Однако встречался и более крупный экземпляр - до 7 метров в длину.

Веслоносы были уникальные в своем роде и не имели близких родственников, но их численность стала резко сокращаться из-за того, что эти особи высоко ценились в местной кулинарии, пишет издание Naked Science.

Главной причиной происходящего, по мнению исследователей, стал перелов, судоходство, загрязнение и возведение плотин в Янцзы.

Сообщается, что «функционально вымершим» данный вид был признан в 1993 году, однако специалисты полагают, что последний из веслоносов исчез в промежутке с 2005 по 2010 год.