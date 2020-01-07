В Омской области ожидается мощный снегопад
В ГИБДД призвали как водителей, так и пешеходов быть внимательными в непогоду.
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В Омской области в течение сегодня всего дня ожидается сильнейший снегопад. В связи с этим в ГИБДД прогнозируют резкое ухудшение видимости на дорогах и призывают водителей быть внимательными.
«Такие метеорологические явления способствуют ограничению видимости на дорогах», - цитирует сообщение дорожной полиции портал Om1.ru.
Автомобилистам, в частности, рекомендовано не совершать опасных маневров и не превышать скорость.
Советы в непогоду даны и пешеходам, которым также стоит сохранять бдительность при переходе дороги.
«Переходите дорогу только в установленных для перехода местах, не отвлекайтесь на телефонные разговоры и обозначайте себя на дороге световозвращающими элементами», - добавили в ГИБДД.