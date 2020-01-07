В Омской области ожидается мощный снегопад

В Омской области в течение сегодня всего дня ожидается сильнейший снегопад. В связи с этим в ГИБДД прогнозируют резкое ухудшение видимости на дорогах и призывают водителей быть внимательными.

«Такие метеорологические явления способствуют ограничению видимости на дорогах», - цитирует сообщение дорожной полиции портал Om1.ru.

Автомобилистам, в частности, рекомендовано не совершать опасных маневров и не превышать скорость.

Советы в непогоду даны и пешеходам, которым также стоит сохранять бдительность при переходе дороги.