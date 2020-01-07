Эксперты спрогнозировали замедление роста мировой экономики в 2020 году

По прогнозам консалтинговой компании PwC, в 2020 году рост мировой экономики вырастет только на 3,4% по паритету покупательной способности, в то время как среднегодовой показатель этой величины за последние 20 лет составлял 3,8%.

«Происходит глобальное замедление роста экономики - слоубализация -, которое характеризуется продолжением интеграции и экономического развития, но более медленными темпами, ниже средних», - цитрует РБК старшего экономиста PwC Баррета Купеляна.

В агентстве отмечают, что основной причиной слоубализации является общая напряженность в мировой торговле и «будущие сложности в поставках и дальнейшей экономической интеграции в мировом масштабе».

Уточняется, что для мировой торговли благоприятной станет сфера услуг, где по предположениям специалистов «показатель экспорта услуг в мире достигнет рекордных $7 трлн».

Помимо этого, аналитики ожидают появления в мире нескольких миллионов новых рабочих мест, в том числе и в России.