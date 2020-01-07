Глава Пентагона опроверг вывод войск США из Ирака
Ранее сообщалось, что в ближайшее время силы международной коалиции во главе с США будут передислоцированы из уважения к суверенитету Ирака.
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В ВС США заявили, что письмо о выводе американских войск из Ирака было «ошибкой», войска из Ирака не уходят.
«Не было никакого решения покинуть Ирак», - цитирует министра обороны Марка Эспера Associated Press.
О том же сообщил и генерал армии США Марк Майли.
«Это письмо было просто черновиком, наброском. Оно было не подписано и не должно было быть отправлено. Там было много ошибочных формулировок, поэтому оно должно было быть удалено», - цитирует Майли CNN.
Ранее в прессе появилось письмо командующего международной коалицией США в Ираке бригадного генерала Уильяма Сили, в котором говорится, что американские войска выполнят требования властей Ирака и уйдут с территории страны.