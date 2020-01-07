Глава Пентагона опроверг вывод войск США из Ирака

В ВС США заявили, что письмо о выводе американских войск из Ирака было «ошибкой», войска из Ирака не уходят.

«Не было никакого решения покинуть Ирак», - цитирует министра обороны Марка Эспера Associated Press.

О том же сообщил и генерал армии США Марк Майли.

«Это письмо было просто черновиком, наброском. Оно было не подписано и не должно было быть отправлено. Там было много ошибочных формулировок, поэтому оно должно было быть удалено», - цитирует Майли CNN.

Ранее в прессе появилось письмо командующего международной коалицией США в Ираке бригадного генерала Уильяма Сили, в котором говорится, что американские войска выполнят требования властей Ирака и уйдут с территории страны.