Путин подарил икону настоятелю собора, где его крестили

Владимир Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге, где его крестили в 1952 году. В честь праздника президент России подарил настоятелю собора Николаю Брындину Тихвинскую икону Божией Матери.

В свою очередь российскому лидеру преподнесли икону Казанской Божией Матери.

Праздничная литургия проходит и в главном храме нашей страны - кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. Ее проводит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Рождество Иисуса Христа - один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира, в том числе и в России. В православии Рождество Христово празднуется 7 января, в храмах совершаются рождественские богослужения. После Рождества наступают святки - святые дни или 12 дней, в течение которых отмечается праздник.