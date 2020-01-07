В Ростовской области объявили штормовое предупреждение
В ближайшие часы и до конца дня в регионе пройдет сильный мокрый снег.
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В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение в связи с надвигающейся на регион непогодой. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.
По данным Росгидромета, в ближайшие часы и до конца дня в области, преимущественно в северных ее районах, пройдет сильный мокрый снег. Возможно его налипание на провода и деревья.
«Будьте внимательны и осторожны. При управлении транспортными средствами соблюдайте скоростной режим и дистанцию», - предупредили в МЧС.
В случае ЧП, напомнили в ведомстве, следует звонить по телефонам «01, 101, 112».