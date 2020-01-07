В Ростовской области объявили штормовое предупреждение

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение в связи с надвигающейся на регион непогодой. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

По данным Росгидромета, в ближайшие часы и до конца дня в области, преимущественно в северных ее районах, пройдет сильный мокрый снег. Возможно его налипание на провода и деревья.

«Будьте внимательны и осторожны. При управлении транспортными средствами соблюдайте скоростной режим и дистанцию», - предупредили в МЧС.

В случае ЧП, напомнили в ведомстве, следует звонить по телефонам «01, 101, 112».