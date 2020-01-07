США перебросили B-52 ближе к Ирану

Американские власти направили свои стратегические бомбардировщики B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия, который находится в Индийском океане. Решение о переброске было принято на фоне обострения отношений с Ираном после убийства генерала иранского спецподразделения «аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани.

Как сообщает корреспондент телеканала CNN Барбара Старр, в военном ведомстве США не отрицают, что бомбардировщики были направлены поближе к Ирану. Источники издания подтвердили возможность использования B-52 против Тегерана, но на сегодня данного приказа не поступало.

The Wall Street Journal сообщает, что власти Соединенных Штатов также намерены направить ближе к Ближнему Востоку 200 военных. Предполагается, что они будут базироваться в итальянском городе Виченца.

Пятого января иракский парламент принял решение вывести все иностранные войска из страны. Сейчас там находятся военные США, Британии, Германии, Франции и других стран Европы.

Решение о выводе войск приняли на фоне убийства генерала иранского спецподразделения «аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани военными США в Багдаде 3 января. Приказ о его убийстве отдал лично американский президент Дональд Трамп. Вашингтон свои действия объяснил самозащитой, поскольку перед этим было совершено несколько атак на базы международной коалиции и американское посольство. В свою очередь Тегеран убийство генерала назвал актом терроризма и дал обещание отомстить.