Роспатент назвал самые интересные изобретения 2019 года

Роспатент назвал десятку самых интересных патентов на изобретения ушедшего года, в их число вошли средство от вируса Эбола, система обнаружения протечки в контуре ядерного реактора и алгоритм «Яндекса», которая повышает точность работы поисковой системы. Об этом сообщается в документе ведомства, который поступил в распоряжение «Звезды».

На первом месте в перечне оказалась разработка Новосибирского института органической химии имени Ворожцова СО РАН и государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» - средство для подавления вируса Эбола. У данного средства низкая токсичность.

На второе место специалисты поместили катализатор для получения моторных топлив из возобновляемого растительного сырья.

В пятерку самых интересных изобретений попали средство для удаления из крови белковых комплексов, вызывающих развитие атеросклероза, комплекс оказания экспресс помощи лицам с большим риском сердечных проблем и штамм, который позволит очищать акватории водоемов, береговой линии от нефтепродуктов и нефти.

В топ-10 изобретений прошлого года эксперты включили систему обнаружения протечки в контуре ядерного реактора, систему на базе технологии искусственного интеллекта, способную распознавать большой спектр символов, систему на базе технологии big data, которая позволит определить оптимальное место установки банкомата.

Также в список попали алгоритм компании «Яндекс» на базе машинного обучения, он повышает точность представления пользователю необходимой информации, а также пенообразователь для тушения огня в арктических условиях.